Новая серия взрывов произошла в ряде регионов Украины

В городе Дрогобыче Львовской области, расположенном на западе Украины, утром 7 февраля прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также стало известно, что звуки взрывов раздались в Ивано-Франковской области. По некоторым данным, взрывы произошли и в Сумской области.

Кроме того, новые взрывы раздались в центре Киева, работает система ПВО. Часть жителей украинской столицы осталась без света. А власти Днепропетровской области заявили, что разрушения зафиксированы на территории коммунального предприятия.