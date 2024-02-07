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7 февраля, 06:28

Новая серия взрывов произошла в ряде регионов Украины

В Ивано-Франковской и Львовской областях на фоне тревоги раздались мощные взрывы

В городе Дрогобыче Львовской области, расположенном на западе Украины, утром 7 февраля прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также стало известно, что звуки взрывов раздались в Ивано-Франковской области. По некоторым данным, взрывы произошли и в Сумской области.

Кроме того, новые взрывы раздались в центре Киева, работает система ПВО. Часть жителей украинской столицы осталась без света. А власти Днепропетровской области заявили, что разрушения зафиксированы на территории коммунального предприятия.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях

Ранее сообщалось, что после объявления тревоги взрывы прогремели в Харькове и Николаеве. Так, в Харькове произошло четыре взрыва.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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