Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 04:33

Взрывы прогремели в Харькове и Николаеве после объявления воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Харькове и Николаеве после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным издания "Общественное. Новости", в Харькове произошло четыре взрыва. Мэр города Игорь Терехов и глава местной областной военной администрации Олег Синегубов подтвердили эту информацию.

Также тревога действует в Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах.

Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая
Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая

Ранее стало известно, что на Украине приступили к оценке действий ВСУ за всё время спецоперации. На основании итогов аудита будут приниматься решения о кадровых перестановках в Генштабе.

Обложка ©

t.me / ДСНС України

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров