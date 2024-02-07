Взрывы прогремели в Харькове и Николаеве после объявления воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Харькове и Николаеве после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.
По данным издания "Общественное. Новости", в Харькове произошло четыре взрыва. Мэр города Игорь Терехов и глава местной областной военной администрации Олег Синегубов подтвердили эту информацию.
Также тревога действует в Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах.
Ранее стало известно, что на Украине приступили к оценке действий ВСУ за всё время спецоперации. На основании итогов аудита будут приниматься решения о кадровых перестановках в Генштабе.
Обложка ©
t.me / ДСНС України