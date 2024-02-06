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6 февраля, 00:26

На Украине приступили к оценке действий ВСУ за всё время спецоперации

Подоляк: Киев проводит аудит действий ВСУ за последние два года

Действия Вооружённых сил Украины за всё время СВО подверглись тщательному анализу, на основании итогов которого будут приниматься решения о каких-либо кадровых перестановках в Генштабе. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам политика, это необходимо из-за возникновения в вооружённом конфликте "новой ситуации" и "определённой стагнации".

"Мы сможем об этом [кадровых перестановках] говорить, когда президент примет соответствующие решения. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит", — цитирует Подоляка издание New Voice.

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А тем временем дела у украинских войск продолжают складываться плохо. Ежедневные потери вражеских солдат на каждом из направлений исчисляются сотнями. Попытки боевиков уколоть Россию беспилотниками тоже оканчиваются неудачей. Проблемы начались даже у главкома ВСУ, который оказался на волоске от увольнения.

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t.me / Генштаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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