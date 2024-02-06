На Украине приступили к оценке действий ВСУ за всё время спецоперации

Действия Вооружённых сил Украины за всё время СВО подверглись тщательному анализу, на основании итогов которого будут приниматься решения о каких-либо кадровых перестановках в Генштабе. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам политика, это необходимо из-за возникновения в вооружённом конфликте "новой ситуации" и "определённой стагнации".