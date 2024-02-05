Экс-спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло внесли в реестр экстремистов
Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv
Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов экс-спикера сил территориальной обороны ВСУ, американского журналиста Сару Эштон-Чирилло.
Также в списке экстремистов и террористов оказались американский политический журналист Том Роган и главный редактор The Washington Examiner Хьюго Гердон.
Напомним, Сара Эштон-Чирилло была назначена спикером ВСУ для западной аудитории. Она взяла на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских нелюдями. В опубликованных ею видео звучали угрозы в адрес журналистов и официальных лиц РФ. Однако в сентябре 2023 года Эштон-Чирилло отстранили от должности.