Экс-спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло внесли в реестр экстремистов

Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов экс-спикера сил территориальной обороны ВСУ, американского журналиста Сару Эштон-Чирилло.

Также в списке экстремистов и террористов оказались американский политический журналист Том Роган и главный редактор The Washington Examiner Хьюго Гердон.