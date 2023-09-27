Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 13:49

Захарова задала пять вопросов трансгендеру Чирилло, назвавшему россиян рабами

Захарова: Познания в истории назвавшего россиян рабами Чирилло пробивают дно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопросы экс-спикеру ВСУ Саре Эштон-Чирилло, назвавшему россиян азиатами и рабами, которые произошли от монголов. Дипломат подчеркнула, что этот список появился в свете пробивающей дно "глубины" исторических познаний трансгендера.

В первую очередь Захарова в телеграм-канале поинтересовалась, от кого и когда точно произошли украинцы, которые, как указал Чирилло, якобы тысячи лет назад уже сражались с монголами за ценности Европы. Дипломат также спросила, знает ли сам народ Монголии, что он "хочет быть порабощённым".

Трансгендер из ВСУ порадовался убийству Дугиной и пожелал такой же участи Захаровой

Трансгендер из ВСУ порадовался убийству Дугиной и пожелал такой же участи Захаровой

"Кто точнее формулировал европейские ценности: греки или римляне, христиане или язычники, гугеноты или католики, Людовик XVI или Жорж Дантон, Екатерина Медичи или Генрих VIII, принцесса Диана или Елизавета II?" — написала Захарова.

Дипломат спросила, как быть с Болгарией, Китаем, государствами Закавказья, а также Передней и Центральной Азии и другими странами, которые входили в Монгольскую империю? Распространяется ли на них "желание быть рабами"? К тому же монголо-татарские войска во время западного похода дошли до Австрийского герцогства, Балканских стран, Польши и Литвы.

"Зомби-апокалипсис": Захарова разнесла трансгендера из ВСУ, пожелавшего убивать пророссийских журналистов

"Зомби-апокалипсис": Захарова разнесла трансгендера из ВСУ, пожелавшего убивать пророссийских журналистов

Напомним, сегодня пранкеры Вован и Лексус опубликовали новый выпуск программы "Шоу ВиЛ", в котором от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко пообщались с Чирилло. Экс-спикер ВСУ рассказал, что в рядах украинских войск есть порядка пяти тысяч ЛГБТ-солдат. А ещё Чирилло уверен: россияне — это азиаты и рабы, которые произошли от монголов. По его словам, население РФ хочет, чтобы им руководили так же, "как это было во времена Чингисхана".

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Евгения Колесникова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров