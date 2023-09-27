Захарова задала пять вопросов трансгендеру Чирилло, назвавшему россиян рабами
Захарова: Познания в истории назвавшего россиян рабами Чирилло пробивают дно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопросы экс-спикеру ВСУ Саре Эштон-Чирилло, назвавшему россиян азиатами и рабами, которые произошли от монголов. Дипломат подчеркнула, что этот список появился в свете пробивающей дно "глубины" исторических познаний трансгендера.
В первую очередь Захарова в телеграм-канале поинтересовалась, от кого и когда точно произошли украинцы, которые, как указал Чирилло, якобы тысячи лет назад уже сражались с монголами за ценности Европы. Дипломат также спросила, знает ли сам народ Монголии, что он "хочет быть порабощённым".
"Кто точнее формулировал европейские ценности: греки или римляне, христиане или язычники, гугеноты или католики, Людовик XVI или Жорж Дантон, Екатерина Медичи или Генрих VIII, принцесса Диана или Елизавета II?" — написала Захарова.
Дипломат спросила, как быть с Болгарией, Китаем, государствами Закавказья, а также Передней и Центральной Азии и другими странами, которые входили в Монгольскую империю? Распространяется ли на них "желание быть рабами"? К тому же монголо-татарские войска во время западного похода дошли до Австрийского герцогства, Балканских стран, Польши и Литвы.
"Зомби-апокалипсис": Захарова разнесла трансгендера из ВСУ, пожелавшего убивать пророссийских журналистов
Напомним, сегодня пранкеры Вован и Лексус опубликовали новый выпуск программы "Шоу ВиЛ", в котором от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко пообщались с Чирилло. Экс-спикер ВСУ рассказал, что в рядах украинских войск есть порядка пяти тысяч ЛГБТ-солдат. А ещё Чирилло уверен: россияне — это азиаты и рабы, которые произошли от монголов. По его словам, население РФ хочет, чтобы им руководили так же, "как это было во времена Чингисхана".
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service