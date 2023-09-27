Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопросы экс-спикеру ВСУ Саре Эштон-Чирилло, назвавшему россиян азиатами и рабами, которые произошли от монголов. Дипломат подчеркнула, что этот список появился в свете пробивающей дно "глубины" исторических познаний трансгендера.

В первую очередь Захарова в телеграм-канале поинтересовалась, от кого и когда точно произошли украинцы, которые, как указал Чирилло, якобы тысячи лет назад уже сражались с монголами за ценности Европы. Дипломат также спросила, знает ли сам народ Монголии, что он "хочет быть порабощённым".

"Кто точнее формулировал европейские ценности: греки или римляне, христиане или язычники, гугеноты или католики, Людовик XVI или Жорж Дантон, Екатерина Медичи или Генрих VIII, принцесса Диана или Елизавета II?" — написала Захарова.

Дипломат спросила, как быть с Болгарией, Китаем, государствами Закавказья, а также Передней и Центральной Азии и другими странами, которые входили в Монгольскую империю? Распространяется ли на них "желание быть рабами"? К тому же монголо-татарские войска во время западного похода дошли до Австрийского герцогства, Балканских стран, Польши и Литвы.