"Защищают западные ценности": Трансгендер Чирилло раскрыл, сколько ЛГБТ-военных служат в рядах ВСУ

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ". На этот раз они пообщались с экс-спикером Сил теробороны ВСУ Сарой Эштон-Чирилло. Пранкеры представились бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Он рассказал, что в настоящий момент в рядах Вооружённых сил Украины есть порядка пяти тысяч ЛГБТ-солдат. На поле боя они защищают западные ценности, ведь "Европа заканчивается на Украине". Эштон-Чирилло также заявил, что россияне — это азиаты и рабы, которые произошли от монголов. По его словам, население РФ хочет, чтобы им руководили, "как это было во времена Чингисхана".

"Происходящее в Кремле и то, что делает каждый русский, поддерживающий решение [президента РФ] Владимира Путина, — это не имеет ничего общего с человеком, их нельзя называть людьми. По сути, они враги человечества", — подчеркнул он.

Ранее Эштон-Чирилло заявил, что украинский нацбатальон "Азов"* сотрудничал с представителями ЛГБТ, получая от них военную помощь. Речь, в частности, идёт об организации UkrainePride, которая занималась сбором средств на покупку раций для боевиков.