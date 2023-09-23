Американский трансгендер на службе в ВСУ Сара Эштон-Чирилло похож на клоуна и совсем непонятно, как он оказался в украинской армии. С таким заявлением выступил журналист и телеведущий Fox News Грег Гатфелд.

Телеведущий также напомнил, что на прошлой неделе сенатор Джей Ди Вэнс направил запрос госсекретарю Энтони Блинкену, спросив, "кто это, чёрт возьми, такой". Он также поинтересовался, почему этот человек выступает официальным представителем иностранного правительства.

"Кто этот клоун? Почему американец выступает в качестве представителя ВСУ, и кто за всё это платит?" — вопросил Гатфелд.

Он сообщил, что на письмо сенатора трансгендер ответил "странным видео", упрекнув его за "стереотипы о гендерном хаусе", в то время как Украина "борется за глобальную свободу". По словам Гатфелда, это заявление о хаосе можно было бы воспринимать всерьёз от кого угодно, но не от "мужика по имени Сара". Гатфелд также задался вопросом, кто мог продвигать Эштон-Чирилло по службе, ведь тот каким-то образом дослужился до млашдего сержанта армии США.

Гатфелд пошутил, заявив, что, видимо, принадлежность к меньшинству открывает все двери, и не только в женскую раздевалку.