Украинский нацбатальон "Азов"* сотрудничал с представителями ЛГБТ, получая от них военную помощь. Такое заявление сделал уволенный с должности спикера ВСУ трансгендер Эштон-Чирилло. Речь, в частности, идёт об организации UkrainePride, которая занималась сбором средств на покупку раций для боевиков.

"... В моих репортажах была одна история о том, как "Азов"* работал с UkrainePride, когда они были в Мариуполе. UkrainePride собирал деньги им на рации. ЛГБТ-сообщество имеет невероятный охват", — сказал Чирилло в интервью телеканала Deutsche Welle.**

Чирилло подчеркнул, что бойцы ВСУ прекрасно осознают, что их поддерживают геи, лесбиянки и прочие представители сексуальных меньшинств — "своей помощью те вносят вклад в освобождение Украины".