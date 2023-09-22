Трансгендер – экс-спикер ВСУ проболтался о связи азовцев* с ЛГБТ
Трансгендер – экс-спикер ВСУ Чирилло: Представители ЛГБТ спонсировали "Азов"*
Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv
Украинский нацбатальон "Азов"* сотрудничал с представителями ЛГБТ, получая от них военную помощь. Такое заявление сделал уволенный с должности спикера ВСУ трансгендер Эштон-Чирилло. Речь, в частности, идёт об организации UkrainePride, которая занималась сбором средств на покупку раций для боевиков.
"... В моих репортажах была одна история о том, как "Азов"* работал с UkrainePride, когда они были в Мариуполе. UkrainePride собирал деньги им на рации. ЛГБТ-сообщество имеет невероятный охват", — сказал Чирилло в интервью телеканала Deutsche Welle.**
Чирилло подчеркнул, что бойцы ВСУ прекрасно осознают, что их поддерживают геи, лесбиянки и прочие представители сексуальных меньшинств — "своей помощью те вносят вклад в освобождение Украины".
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Напомним, трансгендера Чирилло отстранили от должности спикера ВСУ после скандала. Сразу после назначения спикером ВСУ для западной аудитории он взял на вооружение риторику нацистских пропагандистов, назвав русских "нелюдями". В опубликованном видео звучали угрозы в адрес журналистов и официальных лиц РФ. После этого в Совфеде потребовали добраться до неадекватного спикера. А русских военкоров призвали быть осторожными, поскольку "нацисты никогда не перестанут быть нацистами".
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Организация внесена в реестр иностранных СМИ-иноагентов.