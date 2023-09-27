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27 сентября, 09:42

Трансгендер из ВСУ порадовался убийству Дугиной и пожелал такой же участи Захаровой

Трансгендер – экс-спикер ВСУ Чирилло назвал злом убитую Киевом Дарью Дугину

Бывший спикер ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло оправдал теракт спецслужб Украины в отношении журналистки Дарьи Дугиной. В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) он назвал убитую россиянку злом. Видео беседы, часть которой состоялась до увольнения трансгендера, опубликовано в группе пранкеров во "ВКонтакте".

Трансгендер – экс-спикер ВСУ Чирилло оправдала убийство Киевом Дарьи Дугиной. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

"К годовщине гибели дочери Дугина они [Россия] выпустили книгу. Это показывает, кем она была в их глазах. Это была не случайно убитая женщина. Это было зло, злое существо, которое умерло смертью, которую оно заслужило", — сказал Эштон-Чирилло, думая, что разговаривает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Он добавил, что преследованиям также должна подвергнуться официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, но, как отметили пранкеры, причина этого личная обида Эштон-Чирилло, так как "Захарова была первая, кто обрушился с нападками" на него в апреле 2022 года.

"Она оскорбила меня ещё до того, как кто-то узнал моё имя за пределами США. Она назвала меня существом, которое тусуется с бандитами. По моему мнению, неприкосновенных не должно быть", — заявил трансгендер.

Помимо того, он назвал Марию Бутину "ужасным шпионом", которая всего "на одну ступень выше шлюхи". По словам Эштон-Чирилло, то, что Бутина является депутатом, — это "причина, по которой Госдуму нельзя воспринимать всерьёз".

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Журналиста и политолога Дарью Дугину убили в августе прошлого года в Московской области. Её автомобиль взорвался после фестиваля в поддержку Донбасса. За терактом стоят украинские спецслужбы: исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Украины Наталья Вовк, вспыли и другие фигуранты, двое из которых получили по 3,5 года колонии за подделку документов. Также СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дугиной.

Обложка ©

VK / Пранкеры Вован и Лексус

Никита Никонов
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