Бывший спикер ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло оправдал теракт спецслужб Украины в отношении журналистки Дарьи Дугиной. В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) он назвал убитую россиянку злом. Видео беседы, часть которой состоялась до увольнения трансгендера, опубликовано в группе пранкеров во "ВКонтакте".

Трансгендер – экс-спикер ВСУ Чирилло оправдала убийство Киевом Дарьи Дугиной. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

"К годовщине гибели дочери Дугина они [Россия] выпустили книгу. Это показывает, кем она была в их глазах. Это была не случайно убитая женщина. Это было зло, злое существо, которое умерло смертью, которую оно заслужило", — сказал Эштон-Чирилло, думая, что разговаривает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Он добавил, что преследованиям также должна подвергнуться официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, но, как отметили пранкеры, причина этого личная обида Эштон-Чирилло, так как "Захарова была первая, кто обрушился с нападками" на него в апреле 2022 года.

"Она оскорбила меня ещё до того, как кто-то узнал моё имя за пределами США. Она назвала меня существом, которое тусуется с бандитами. По моему мнению, неприкосновенных не должно быть", — заявил трансгендер.