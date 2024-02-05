ВСУ потеряли до 290 военных за сутки на Донецком направлении
Суточные потери ВСУ на Донецком направлении составили до 290 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
"Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — сообщили в ведомстве.
А накануне, 4 февраля, Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 380 бойцов, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Также ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Покровска в ДНР.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo