ВСУ потеряли до 290 военных за сутки на Донецком направлении

Суточные потери ВСУ на Донецком направлении составили до 290 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — сообщили в ведомстве.