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5 февраля, 12:01

ВСУ потеряли до 290 военных за сутки на Донецком направлении

Суточные потери ВСУ на Донецком направлении составили до 290 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", сообщили в ведомстве.

Потери украинской армии на Южно-Донецком направлении поражают
Потери украинской армии на Южно-Донецком направлении поражают

А накануне, 4 февраля, Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 380 бойцов, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Также ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Покровска в ДНР.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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