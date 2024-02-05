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5 февраля, 12:00

Потери украинской армии на Южно-Донецком направлении поражают

Минобороны: ВСУ лишились 145 военных на Южно-Донецком направлении

Украинская армия за сутки потеряла более 145 военных на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 5 февраля, в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Там отметили, что подразделениями российской группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией была отражена атака штурмовых групп 128-й бригады украинской теробороны в районе населённого пункта Приютное, что в Запорожской области.

"Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — перечислили в военном ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия потеряла до 735 военных на Южно-Донецком направлении за неделю. В ведомстве рассказали, что российские военные поразили подразделения 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны.

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Getty Images / Chris McGrath

Марина Калегина
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