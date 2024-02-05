Украинская армия за сутки потеряла более 145 военных на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 5 февраля, в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Там отметили, что подразделениями российской группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией была отражена атака штурмовых групп 128-й бригады украинской теробороны в районе населённого пункта Приютное, что в Запорожской области.

"Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — перечислили в военном ведомстве.