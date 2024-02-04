МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 380 солдат и склад на Донецком направлении
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 380 бойцов, три боевые бронированные машины и шесть пикапов на Донецком направлении. Также ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Покровска ДНР, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 4 февраля.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красное и Ленинское ДНР", — отметили в российском оборонном ведомстве.
Также российские военные поразили живую силу и технику 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы. Кроме того, противник лишился двух боевых машин пехоты, трёх бронеавтомобилей "Козак" и шести пикапов. Помимо того, в ходе борьбы ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы: Д-20 и Д-30.
Кстати, на днях российским военным удалось занять более выгодные рубежи на Донецком направлении. Наши бойцы отразили четыре атаки противника, в результате чего ВСУ лишились свыше 210 бойцов, а также потеряли три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo