Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 380 бойцов, три боевые бронированные машины и шесть пикапов на Донецком направлении. Также ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Покровска ДНР, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 4 февраля.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Красное и Ленинское ДНР", — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также российские военные поразили живую силу и технику 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы. Кроме того, противник лишился двух боевых машин пехоты, трёх бронеавтомобилей "Козак" и шести пикапов. Помимо того, в ходе борьбы ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы: Д-20 и Д-30.