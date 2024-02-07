Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях

Рано утром в среду, 7 февраля, взрывы прогремели в Киевской и Черкасской областях. Об этом сообщают украинские СМИ.

Мэр столицы Незалежной Виталий Кличко также заявил, что в городе раздаются взрывы, работает ПВО. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.