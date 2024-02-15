Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов страны

В Ивано-Франковской области Украины утром 15 февраля прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.

Подробности не уточняются. Кроме того, была информация о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье. А назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что объект инфраструктуры повреждён взрывом в городе Запорожье.

Кроме того, пожар произошёл в складском помещении в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин. Воздушная тревога на всей территории Украины уже отменена.