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15 февраля, 05:40

Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов страны

В Ивано-Франковской области Украины утром 15 февраля прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.

Подробности не уточняются. Кроме того, была информация о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье. А назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что объект инфраструктуры повреждён взрывом в городе Запорожье.

Кроме того, пожар произошёл в складском помещении в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин. Воздушная тревога на всей территории Украины уже отменена.

В Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

А ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей города о том, что в городе слышны взрывы. Градоначальник посоветовал местным жителям не покидать своих укрытий. Помимо того, некоторые украинские телеграм-каналы сообщили о взрывах во Львове и Днепре.

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Unsplash

Иван Косицын
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