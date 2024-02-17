Российская ПВО дважды отработала в Токмаке в Запорожской области

Средства противовоздушной обороны дважды сработали в находящимся рядом с фронтом городе Токмаке Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"В Токмаке сработала система ПВО. В 16:35 в городе Токмаке дважды сработала система ПВО ВС РФ", — сказано в сообщении. При этом информация о разрушениях и пострадавших не поступала.