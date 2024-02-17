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17 февраля, 15:42

Российская ПВО дважды отработала в Токмаке в Запорожской области

Средства противовоздушной обороны дважды сработали в находящимся рядом с фронтом городе Токмаке Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"В Токмаке сработала система ПВО. В 16:35 в городе Токмаке дважды сработала система ПВО ВС РФ", — сказано в сообщении. При этом информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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Прошлой ночью силы ПВО России отразили атаку 33 беспилотников на российскую территорию. Над Брянской областью были сбиты 18 БПЛА, над Белгородской и Воронежской областями уничтожили по четыре дрона, один — над Курском и шесть — в Калужской области.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Владимир Озеров
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