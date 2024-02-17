Модифицированные С-200 и американские авиабомбы JDAM не смогли пробить небесный щит России

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ПВО России за сутки сбила 7 снарядов HIMARS, 3 авиабомбы JDAM и 3 ракеты С-200

17 февраля, 10:41
Средства ПВО РФ за сутки сбили три авиабомбы JDAM и три переоборудованные ракеты С-200. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Средства ПВО РФ за сутки сбили три авиабомбы JDAM и три переоборудованные ракеты С-200. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили семь снарядов HIMARS, три ракеты HARM и столько же авиабомб JDAM, а также было сбито 47 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Средствами ПВО в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200. Кроме того, уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что всего с момента начала спецоперации ВСУ лишились 571 самолёта, 266 вертолётов, 12 618 дронов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 076 танков и других боемашин, 1222 систем залпового огня, 8074 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 18 782 военных автомобилей.

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Ранее сообщалось, что сегодняшней ночью российские системы ПВО отразили массовую атаку 33 украинских беспилотников по российским территориям. Больше всего целей было сбито над Брянской областью — 18 беспилотников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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