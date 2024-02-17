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17 февраля, 09:44

ВСУ потеряли несколько сотен бойцов во время отступления из-под Донецка

Украинские войска за сутки потеряли несколько сотен солдат во время отступления из-под Донецка, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка. Но выйти из окружения без потерь, как и ожидалось, не выходит. Менее чем за сутки, по самым скромным подсчётам, потери ВФУ превысили три сотни человек, и цифра эта не финальная", — уточнил Кимаковский в беседе с ТАСС.

По словам советника главы ДНР, часть группировки украинских войск под Донецком по-прежнему заперта в огневом мешке.

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Тем временем ВСУ продолжают отступать из Авдеевки. Российская армия взяла в клещи последние пути для их отхода. Избежать окружения солдатам не помогли даже элитные подразделения киевского режима. Ситуацию в населённом пункте украинцы сравнивают с Артёмовском, жалуясь на худшую обстановку. Сегодня, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ отступать из Авдеевки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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