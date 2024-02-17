ВСУ потеряли несколько сотен бойцов во время отступления из-под Донецка

"Пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка. Но выйти из окружения без потерь, как и ожидалось, не выходит. Менее чем за сутки, по самым скромным подсчётам, потери ВФУ превысили три сотни человек, и цифра эта не финальная", — уточнил Кимаковский в беседе с ТАСС.