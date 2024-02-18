ВСУ за сутки потеряли до 400 бойцов на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ лишились до 400 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник потерял два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Красное и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что ВС РФ оставили ВСУ без трёх гаубиц: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также боевой машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".
Ранее Life.ru писал, что ВСУ за неделю на этом направлении лишились более 1820 военных. Противник также потерял 134 единицы техники, включая 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля. В Минобороны указали, что за это время Армия РФ нанесла поражение подразделениям Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Курдюмовка и Андреевка.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ