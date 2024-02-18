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18 февраля, 11:27

Армия России разнесла логово командиров 31-й мехбригады ВСУ

Войска РФ нанесли удар по пункту управления 31-й мехбригады ВСУ в ДНР

Армия России нанесла удар по пункту управления 31-й мехбригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Поражены также склады горючего и боеприпасов, живая сила противника в 128 районах, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Желанное ДНР, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах", — сказано в сводке Минобороны о ходе СВО.

Шойгу и Герасимов пришли доложить Путину о взятии Авдеевки в 4 утра
Шойгу и Герасимов пришли доложить Путину о взятии Авдеевки в 4 утра

А 17 февраля Минобороны объявило, что Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и проведении окончательной зачистки. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. На новость отреагировали и за рубежом. Илон Маск сделал новый прогноз о России, а в США предупредили Украину о высокой плате за этот провал.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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