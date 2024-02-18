Армия России разнесла логово командиров 31-й мехбригады ВСУ

Армия России нанесла удар по пункту управления 31-й мехбригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Поражены также склады горючего и боеприпасов, живая сила противника в 128 районах, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Желанное ДНР, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128 районах", — сказано в сводке Минобороны о ходе СВО.