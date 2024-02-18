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18 февраля, 09:48

Шойгу и Герасимов пришли доложить Путину о взятии Авдеевки в 4 утра

Песков: Путин заслушал первые доклады по взятию Авдеевки в ночь на 17 февраля

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа налево) Обложка © ТАСС / Алексей Даничев

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа налево) Обложка © ТАСС / Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об успехах в битве за Авдеевку в четыре утра 17 февраля. Позже, в 11 утра, главе государства доложили о полном освобождении города, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Накануне, 17 февраля, в четыре утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента",  уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, тогда Путину рассказали о массовом бегстве ВСУ из Авдеевки. Ещё несколько часов ушло до начала зачистки города российскими бойцами. Уже во второй половине Шойгу и Герасимов снова пришли к президенту с докладом о том, что "операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль Авдеевку".

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Напомним, вечером 17 февраля Минобороны объявило, что Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и в городе проводится окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. На новость отреагировали и за рубежом. Илон Маск сделал новый прогноз о России, а в США предупредили Украину о высокой плате за этот провал.

Александр Юнашев
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