Шойгу и Герасимов пришли доложить Путину о взятии Авдеевки в 4 утра

Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об успехах в битве за Авдеевку в четыре утра 17 февраля. Позже, в 11 утра, главе государства доложили о полном освобождении города, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Накануне, 17 февраля, в четыре утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента", — уточнил представитель Кремля.