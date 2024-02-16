ВСУ за неделю потеряли более 1820 военных на Донецком направлении

ВСУ за неделю потеряли на Донецком направлении больше 1820 военных, сообщили в Минобороны России. Там добавили, что враг также лишился 134 единиц техники, включая 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.

В ведомстве указали, что за это время Вооружённым силам России удалось нанести поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР, а также отразить 46 атак неприятеля и занять более выгодные позиции.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой Народной Республики", — сообщили в МО.