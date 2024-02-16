ВСУ за неделю потеряли более 1820 военных на Донецком направлении
ВСУ за неделю потеряли на Донецком направлении больше 1820 военных, сообщили в Минобороны России. Там добавили, что враг также лишился 134 единиц техники, включая 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.
В ведомстве указали, что за это время Вооружённым силам России удалось нанести поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР, а также отразить 46 атак неприятеля и занять более выгодные позиции.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 46 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Богдановка, Клещеевка, Красное, Ленинское, Новомихайловка и Шумы Донецкой Народной Республики", — сообщили в МО.
А накануне Life.ru рассказывал о других успехах Российской армии. Сообщалось, что ВС РФ за сутки нанесли поражение четырём бригадам ВСУ на Южно-Донецком направлении: 58-й пехотной, 72-й механизированной бригадам, 128-й и 127-й бригадам теробороны. Потери составили до 200 военных.
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