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15 февраля, 11:18

ВСУ за сутки потеряли до 360 военнослужащих и танк на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, противник лишился танка, трёх боевых бронированных машин, в том числе американской боевой машины пехоты Bradley, и 27 автомобилей. А в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две американские артиллерийские системы M777, две британские гаубицы FH70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б", Д-30 и три орудия Д-20. По данным МО РФ, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка ДНР.

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Ранее Минобороны отчиталось об успехах ВС России на Южно-Донецком направлении. Противник лишился до 200 военнослужащих и, в частности, двух американских гаубиц М198.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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