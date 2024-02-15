ВСУ за сутки потеряли до 360 военнослужащих и танк на Донецком направлении

Кроме того, противник лишился танка, трёх боевых бронированных машин, в том числе американской боевой машины пехоты Bradley, и 27 автомобилей. А в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две американские артиллерийские системы M777, две британские гаубицы FH70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б", Д-30 и три орудия Д-20. По данным МО РФ, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили десять атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка ДНР.