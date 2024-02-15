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15 февраля, 11:06

ВСУ потеряли до 200 военных за сутки на Южно-Донецком направлении

Российские войска за сутки нанесли поражение четырём бригадам ВСУ на Южно-Донецком направлении: 58-й пехотной, 72-й механизированной бригадам, 128-й и 127-й бригадам теробороны, противник потерял до 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. ВСУ помимо 200 военных потеряли здесь танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH70, две американские гаубицы М198 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Пленные бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого российского командира
Пленные бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого российского командира

Кроме того, утром 15 февраля ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все объекты поражены.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Александра Вишнякова
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