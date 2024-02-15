ВСУ потеряли до 200 военных за сутки на Южно-Донецком направлении

Российские войска за сутки нанесли поражение четырём бригадам ВСУ на Южно-Донецком направлении: 58-й пехотной, 72-й механизированной бригадам, 128-й и 127-й бригадам теробороны, противник потерял до 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. ВСУ помимо 200 военных потеряли здесь танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены британская гаубица FH70, две американские гаубицы М198 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".