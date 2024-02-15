Пленные бойцы ВСУ помогли эвакуировать раненого российского командира

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) помогли эвакуировать раненого российского командира морских пехотинцев с позывным Хищник, который взял их в плен. Об этом сообщает "Воин DV".

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в начале февраля во время штурма Новомихайловки взводом 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ). Бойца с позывным Хищник тяжело ранили в бою дроном-камикадзе, но до 9 февраля мужчина продолжал командовать штурмовым взводом. После этого военного удалось эвакуировать благодаря плохим погодным условиям, которые не позволяли украинским войскам использовать аэроразведку и FPV-дроны. Пленные солдаты ВСУ помогали донести раненого до точки эвакуации.

"Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его "Штормы" захватили в ходе боя. Вот такой забавный момент среди всего этого рубилова", — говорится в сообщении.

В настоящее время Хищник находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает — состояние стабильное.