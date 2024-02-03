Спрятался на чердаке: Стало известно о подвиге российского военного при освобождении села в ЛНР

Командир гаубичной батареи 2С3 "Акация" Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом украинскими военными селе возле Попасной (ЛНР) и тем самым помог российским солдатам отбить этот населённый пункт. Выполняя боевую задачу, капитан получил тяжёлое ранение.

Российский военный совершил подвиг, спрятавшись в занятом ВСУ селе, чтобы освободить его. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

По его словам, в тот день ВСУ активно применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего российские военные не могли поднять в воздух беспилотники для разведки местности. Однако цель необходимо было поразить, поэтому Никонов подобрался как можно ближе к позициям противника (на расстояние 100–150 метров), чтобы корректировать огонь гаубиц с помощью бинокля и радиостанции.

"Я залез на чердак деревянного дома и оттуда уже корректировал. К сожалению, в ходе корректировки противник вычислил моё местоположение. Тоже открыл огонь. Начали миномётами обстреливать. Я получил тяжёлое ранение. Меня оттуда эвакуировали. И уже в населённый пункт зашли без моего участия. Закрепились на рубежах", — рассказал он в видео, опубликованном телеграм-каналом "Герои спецоперации Z".

Военный добавил, что во время боевых действий получил сотрясение и перелом, год проходил лечение, однако, несмотря на это, собирается вернуться на фронт.

"Семье страшно было, конечно. Но они понимают, что я военный, офицер. Я контракт подписывал для этого. Выражаясь гражданским языком, работа такая", — подчеркнул он.

За свой подвиг Никонов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.