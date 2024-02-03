Спрятался на чердаке: Стало известно о подвиге российского военного при освобождении села в ЛНР
Капитан Никонов помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке
Командир гаубичной батареи 2С3 "Акация" Николай Никонов спрятался на чердаке дома в занятом украинскими военными селе возле Попасной (ЛНР) и тем самым помог российским солдатам отбить этот населённый пункт. Выполняя боевую задачу, капитан получил тяжёлое ранение.
Российский военный совершил подвиг, спрятавшись в занятом ВСУ селе, чтобы освободить его. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z
По его словам, в тот день ВСУ активно применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего российские военные не могли поднять в воздух беспилотники для разведки местности. Однако цель необходимо было поразить, поэтому Никонов подобрался как можно ближе к позициям противника (на расстояние 100–150 метров), чтобы корректировать огонь гаубиц с помощью бинокля и радиостанции.
"Я залез на чердак деревянного дома и оттуда уже корректировал. К сожалению, в ходе корректировки противник вычислил моё местоположение. Тоже открыл огонь. Начали миномётами обстреливать. Я получил тяжёлое ранение. Меня оттуда эвакуировали. И уже в населённый пункт зашли без моего участия. Закрепились на рубежах", — рассказал он в видео, опубликованном телеграм-каналом "Герои спецоперации Z".
Военный добавил, что во время боевых действий получил сотрясение и перелом, год проходил лечение, однако, несмотря на это, собирается вернуться на фронт.
"Семье страшно было, конечно. Но они понимают, что я военный, офицер. Я контракт подписывал для этого. Выражаясь гражданским языком, работа такая", — подчеркнул он.
За свой подвиг Никонов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Ранее Life.ru писал, как боец СВО умудрился сбить украинский дрон обычной палкой. Его бесстрашие помогло спасти себя и боевых товарищей.
ТАСС / Александр Река