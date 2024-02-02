Путин рассказал о подвиге бойца СВО, спасшего экипаж из горящего танка
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что российский военнослужащий спас экипаж из горящего танка в зоне спецоперации. Эту историю глава государства поведал на встрече с участниками форума "Всё для победы!", который проходит в Туле.
Путин рассказал о подвиге бойца СВО, спасшего экипаж из горящего танка. Видео © LIFE
"Танк наш оказался повреждён, загорелся. Командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, а сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом в ремонтную базу", — поделился Путин.
Ранее Лайф писал, как боец СВО умудрился сбить украинский дрон обычной палкой. Момент попал на видео.
Напомним, форум "Всё для победы!" проходит в Туле. Участие в мероприятии в том числе принимают волонтёры, оружейники и медики, которые оказывают помощь российским солдатам на СВО.
ТАСС / URA.RU / Ахметов Вадим