Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 14:00

Путин рассказал о подвиге бойца СВО, спасшего экипаж из горящего танка

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что российский военнослужащий спас экипаж из горящего танка в зоне спецоперации. Эту историю глава государства поведал на встрече с участниками форума "Всё для победы!", который проходит в Туле.

Путин рассказал о подвиге бойца СВО, спасшего экипаж из горящего танка. Видео © LIFE

"Танк наш оказался повреждён, загорелся. Командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, а сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом в ремонтную базу", — поделился Путин.

Ранее Лайф писал, как боец СВО умудрился сбить украинский дрон обычной палкой. Момент попал на видео.

Российский боец рассказал, как раненым взял в плен шестерых солдат ВСУ
Российский боец рассказал, как раненым взял в плен шестерых солдат ВСУ

Напомним, форум "Всё для победы!" проходит в Туле. Участие в мероприятии в том числе принимают волонтёры, оружейники и медики, которые оказывают помощь российским солдатам на СВО.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Ахметов Вадим

Ян Поланин
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров