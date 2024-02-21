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21 февраля, 10:08

Дрон с гербом Украины обнаружили в поле на Кубани

В Краснодарском крае нашли беспилотник с изображением герба Украины. Дрон обнаружили в поле в Каневском районе, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

"По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от станции Новодеревянковская, обнаружен дрон самолётного типа с гербом Украины на хвостовой части", — говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают правоохранители, а также оперативные и экстренные службы.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что утром 20 февраля силы противовоздушной обороны перехватили один украинский БПЛА над Брянской областью. Кроме того, ещё один беспилотник был уничтожен над Калужской областью.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Иван Косицын
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