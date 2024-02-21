Дрон с гербом Украины обнаружили в поле на Кубани

В Краснодарском крае нашли беспилотник с изображением герба Украины. Дрон обнаружили в поле в Каневском районе, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

"По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от станции Новодеревянковская, обнаружен дрон самолётного типа с гербом Украины на хвостовой части", — говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают правоохранители, а также оперативные и экстренные службы.