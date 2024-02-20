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20 февраля, 06:03

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Калужской и Брянской областями

Один БПЛА перехвачен над Брянской областью, ещё один уничтожен над Калужской

Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что утром 20 февраля силы противовоздушной обороны перехватили один украинский БПЛА над Брянской областью и уничтожили ещё один над Калужской областью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области и один уничтожен над территорией Калужской", — добавили в МО РФ.

Третья атака на регион: В Брянской области уничтожены ещё два украинских беспилотника
Третья атака на регион: В Брянской области уничтожены ещё два украинских беспилотника

Ранее в Минобороны заявили, что минувшей ночью были уничтожены три украинских беспилотника над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал о сбитом БПЛА над территорией Погарского района. Позднее он рассказал, что ещё два дрона ВСУ уничтожено над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.

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Иван Косицын
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