Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Калужской и Брянской областями

Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что утром 20 февраля силы противовоздушной обороны перехватили один украинский БПЛА над Брянской областью и уничтожили ещё один над Калужской областью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.