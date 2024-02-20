Ещё два украинских БПЛА уничтожено в небе над Брянской областью

В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено ещё два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", — рассказал чиновник.

Пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.