Ещё два украинских БПЛА уничтожено в небе над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожено ещё два дрона ВСУ
В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено ещё два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", — рассказал чиновник.
Пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике над территорией Погарского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.
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