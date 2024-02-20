Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 23:12

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Губернатор Богомаз: Беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью, пострадавших нет

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ села в Брянской области
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ села в Брянской области

Life.ru сообщал, что утром 19 февраля стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Спустя некоторое время было сбито ещё два дрона.

Обложка ©

shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров