Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью, пострадавших нет
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Life.ru сообщал, что утром 19 февраля стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Спустя некоторое время было сбито ещё два дрона.
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