Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал чиновник в телеграм-канале и добавил, что пострадавших и разрушений нет.