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19 февраля, 11:12

Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ села в Брянской области

ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских войск частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

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Ранее сообщалось, что ВСУ совершили три атаки на регион 19 февраля. Так, утром стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Пострадавших нет. Позднее силами ПВО РФ над Брянском были уничтожены ещё два украинских беспилотника самолётного типа.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Иван Косицын
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