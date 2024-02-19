Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ села в Брянской области
ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских войск частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что ВСУ совершили три атаки на регион 19 февраля. Так, утром стало известно о пресечении двух ударов Киева по Брянской области. В первый раз губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении реактивного дрона противника в 08:15, а во второй — уже примерно через полчаса. Пострадавших нет. Позднее силами ПВО РФ над Брянском были уничтожены ещё два украинских беспилотника самолётного типа.
Getty Images / Mustafa Ciftci