Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ села в Брянской области

По его словам, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, из-за обстрела со стороны украинских войск частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.