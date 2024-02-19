Нёс семь килограммов взрывчатки: Британский реактивный беспилотник-камикадзе перехватили в ДНР

Силовики перехватили реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80 британского производства на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Дрон нёс семь килограммов взрывчатки.

Британский беспилотник Banshee Jet 80, перехваченный в ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"УФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80", — сообщили в ведомстве.

После контролируемой посадки взрывотехники обезвредили боевую часть аппарата и уничтожили заряд на месте. Из расшифрованного полётного задания дрона следует, что противник нацелил его на объект гражданской инфраструктуры Мариуполя: беспилотник должен был пролететь круг над Новоазовским районом и ударить со стороны Таганрогского залива.

Из открытых источников известно, что Banshee Jet 80 выпускается британской компанией Qinetic и используется Королевским военно-морским флотом в качестве воздушной мишени. Его радиус действия превышает сто километров, а максимальная скорость — 720 километров в час. Западные СМИ ранее писали о намерениях Лондона поставить Киеву беспилотные воздушные системы, включая новые ударные летательные аппараты большой дальности.

Британский беспилотник Banshee Jet 80. Фото © Royal Navy