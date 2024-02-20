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В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта

20 февраля, 07:53
В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП

В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП

Неизвестный объект упал в Еланском районе Волгоградской области, его обломки найдены в поле. При этом повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава района Дмитрий Литвинов.

"В поле лежат [обломки], далеко от населённого пункта. Всё совершенно спокойно", — рассказал Литвинов ТАСС.

В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП

В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП

Обломки беспилотника обнаружили на юге Молдавии у границы с Украиной
Обломки беспилотника обнаружили на юге Молдавии у границы с Украиной

А ранее Life.ru рассказывал, что три дрона ВСУ уничтожили на подлёте к Воронежу. Вражеские беспилотники самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО. Атака не повлекла за собой серьёзных последствий, специалисты уже изучили обломки БПЛА, взрывчатки там не обнаружили.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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