В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта 20 февраля, 07:53 В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП

Неизвестный объект упал в Еланском районе Волгоградской области, его обломки найдены в поле. При этом повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава района Дмитрий Литвинов.

"В поле лежат [обломки], далеко от населённого пункта. Всё совершенно спокойно", — рассказал Литвинов ТАСС.

В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП

А ранее Life.ru рассказывал, что три дрона ВСУ уничтожили на подлёте к Воронежу. Вражеские беспилотники самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО. Атака не повлекла за собой серьёзных последствий, специалисты уже изучили обломки БПЛА, взрывчатки там не обнаружили.

Авторы Александра Вишнякова