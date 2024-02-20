В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта
В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП
Неизвестный объект упал в Еланском районе Волгоградской области, его обломки найдены в поле. При этом повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава района Дмитрий Литвинов.
"В поле лежат [обломки], далеко от населённого пункта. Всё совершенно спокойно", — рассказал Литвинов ТАСС.
В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта. Фото © vk.com / Еланский водитель ДТП и ЧП
А ранее Life.ru рассказывал, что три дрона ВСУ уничтожили на подлёте к Воронежу. Вражеские беспилотники самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО. Атака не повлекла за собой серьёзных последствий, специалисты уже изучили обломки БПЛА, взрывчатки там не обнаружили.