Стала известна "начинка" сбитых под Воронежем украинских беспилотников

Специалисты обследовали обломки трёх украинских беспилотников, которые были сбиты российскими ПВО в субботу утром под Воронежем, сообщил губернатор области Александр Гусев. Он отметил, что внутри аппаратов не обнаружили взрывчатки.

"Обследование обломков всех БПЛА уже произведено. Взрывчатых веществ не обнаружено, угрозы населению фрагменты не представляют. Все данные переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства", — написал он в своём телеграм-канале.