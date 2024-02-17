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17 февраля, 19:15

Обломки беспилотника обнаружили на юге Молдавии у границы с Украиной

Обломки БПЛА. Обложка © t.me / Пограничная служба Молдавии

Обломки БПЛА. Обложка © t.me / Пограничная служба Молдавии

На юге Молдавии обнаружили фрагменты беспилотника. Об этом сообщила пограничная полиция страны, отметив, что обломки были найдены недалеко от границы с Украиной.

"В субботу вечером вблизи села Новая Етулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на тип "Герань-2", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что фрагменты нашли в поле в двух километрах от линии молдавско-украинской границы и в пяти километрах от населённого пункта. Части аппарата обнаружили в 16:40.

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А ранее Life.ru сообщал, что специалисты обследовали обломки трёх украинских беспилотников, которые были сбиты российскими ПВО в субботу утром под Воронежем. По словам губернатора области Александра Гусева, во фрагментах БПЛА не обнаружили взрывчатки.

Александра Мышляева
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