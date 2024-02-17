Обломки беспилотника обнаружили на юге Молдавии у границы с Украиной

На юге Молдавии обнаружили фрагменты беспилотника. Об этом сообщила пограничная полиция страны, отметив, что обломки были найдены недалеко от границы с Украиной.

"В субботу вечером вблизи села Новая Етулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на тип "Герань-2", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что фрагменты нашли в поле в двух километрах от линии молдавско-украинской границы и в пяти километрах от населённого пункта. Части аппарата обнаружили в 16:40.