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22 февраля, 10:57

Российские силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников и ракету С-200

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили переоборудованную ударную ракету ЗРК С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, за это время было уничтожено 95 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофёдоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области.

Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью
Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью

А ранее Life.ru сообщал, что ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Враг также потерял переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 над Ростовской областью.

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VK / Минобороны России

Александра Мышляева
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