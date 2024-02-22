Российские силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников и ракету С-200

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили переоборудованную ударную ракету ЗРК С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, за это время было уничтожено 95 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофёдоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области.