Российские силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников и ракету С-200
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили переоборудованную ударную ракету ЗРК С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, за это время было уничтожено 95 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской Народной Республики, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Вербовое, Новофёдоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области.
А ранее Life.ru сообщал, что ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Враг также потерял переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 над Ростовской областью.
VK / Минобороны России