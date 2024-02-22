Модернизированная ракета С-200 уничтожена над Ростовской областью
ПВО сбила украинскую ракету С-200 над Ростовской областью и БПЛА над Брянской
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Брянской областью украинский беспилотник, а переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200 сбита над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета — над территорией Ростовской области", — уточнили в ведомстве.
Ранее об уничтожении беспилотника сообщал и губернатор региона Александр Богомаз. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
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