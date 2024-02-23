В Белгородской области ликвидирован украинский БПЛА

Над территорией Белгородской области вечером 23 февраля был сбит украинский беспилотник. Об этом информировало Минобороны РФ.

"Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, добавив, что аппарат уничтожен дежурными средствами ПВО.