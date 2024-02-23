В Белгородской области ликвидирован украинский БПЛА
Минобороны: Беспилотник ВСУ уничтожен в Белгородской области
Над территорией Белгородской области вечером 23 февраля был сбит украинский беспилотник. Об этом информировало Минобороны РФ.
"Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, добавив, что аппарат уничтожен дежурными средствами ПВО.
Как сообщал Life.ru, сегодня, 23 февраля, ВСУ при помощи беспилотника атаковали город Шебекино Белгородской области. Бомба, сброшенная с него, упала рядом с частным домом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
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