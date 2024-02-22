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22 февраля, 15:13

В белгородском селе дрон ВСУ сбросил взрывчатку на грузовики, два водителя ранены

Два человека пострадали при атаке украинских дронов в Белгородской области

ВСУ атаковали село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Украинский дрон сбросил взрывчатку на два грузовика, в результате пострадали оба водителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Оба автомобиля также получили повреждения, один из них загорелся.

Дрон с гербом Украины обнаружили в поле на Кубани
Дрон с гербом Украины обнаружили в поле на Кубани

А ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником маршрутный автобус с пассажирами в Херсонской области, водитель и пассажирка получили ранения.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Силантьев

Александра Вишнякова
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