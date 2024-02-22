В белгородском селе дрон ВСУ сбросил взрывчатку на грузовики, два водителя ранены

ВСУ атаковали село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Украинский дрон сбросил взрывчатку на два грузовика, в результате пострадали оба водителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Оба автомобиля также получили повреждения, один из них загорелся.