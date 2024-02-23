ВСУ с помощью дрона подорвали автомобиль под Белгородом Гладков: ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на Шебекино Белгородской области 23 февраля, 10:31 ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на Шебекино Белгородской области. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Украинская армия атаковала город Шебекино Белгородской области при помощи беспилотника, с которого была сброшена бомба, упавшая рядом с частным домом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет. В результате взрыва автомобиль получил повреждения, осколки посекли также забор. На месте уже работают оперативные службы.

Накануне сообщалось, что украинские военные с помощью беспилотника обстреляли село Козинка Белгородской области. Повреждения зафиксированы в местном магазине: там выбиты стёкла, продавилась кровля. Никто не пострадал.

Авторы Татьяна Миссуми