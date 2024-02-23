ВСУ с помощью дрона подорвали автомобиль под Белгородом
Гладков: ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на Шебекино Белгородской области
ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на Шебекино Белгородской области. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак
Украинская армия атаковала город Шебекино Белгородской области при помощи беспилотника, с которого была сброшена бомба, упавшая рядом с частным домом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль", — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет. В результате взрыва автомобиль получил повреждения, осколки посекли также забор. На месте уже работают оперативные службы.
Накануне сообщалось, что украинские военные с помощью беспилотника обстреляли село Козинка Белгородской области. Повреждения зафиксированы в местном магазине: там выбиты стёкла, продавилась кровля. Никто не пострадал.