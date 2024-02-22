Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за день обстреле ВСУ

Украинские военные с помощью беспилотника обстреляли село Козинка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство рядом с продуктовым магазином. Слава богу, никто не пострадал!" — написал он в своём телеграм-канале.

При этом повреждения зафиксированы в магазине: там выбиты стёкла, повреждена кровля. Также посечён легковой автомобиль. В настоящее время на месте работают оперативные службы.