Гладков: ТЦ в Белгороде возведут с нуля после попадания украинских снарядов

Торговый центр в Белгороде, который полностью сгорел после украинского обстрела 15 февраля, будут отстраивать с нуля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков после встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Осмотрели пострадавшую после массированных обстрелов ВСУ торговую площадку "Галерея". Здание ТЦ полностью выгорело после попадания снарядов. На сегодняшний день торговый центр общей площадью 450 квадратных метров возводится с нуля", — сообщил Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор упомянул о проведённой компенсации части ущерба собственнику. Сейчас в здании ТЦ активно трудятся строители, чтобы через пару месяцев он уже смог открыться вновь. По словам Гладкова, на восстановление объектов бизнеса, пострадавших от обстрелов, выделено около 3,3 млрд рублей.