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24 февраля, 08:02

Жителей белгородского приграничья призвали укрыться в подвалах из-за атаки с Украины

МЧС предупредил об обстреле села Козинка в Белгородской области со стороны ВСУ

Жителей села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области призвали укрыться из-за очередного обстрела со стороны Украины. Об атаке предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ведётся обстрел Грайворонский ГО, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", — сказано в сообщении управления.

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Ранее украинские военные обстреляли село Козинка с помощью беспилотника. Повреждения тогда были зафиксированы в местном магазине: там выбиты стёкла, продавилась кровля. Никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Андрей Бражников
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