Жителей белгородского приграничья призвали укрыться в подвалах из-за атаки с Украины

Жителей села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области призвали укрыться из-за очередного обстрела со стороны Украины. Об атаке предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ведётся обстрел Грайворонский ГО, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", — сказано в сообщении управления.