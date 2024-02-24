Жителей белгородского приграничья призвали укрыться в подвалах из-за атаки с Украины
МЧС предупредил об обстреле села Козинка в Белгородской области со стороны ВСУ
Жителей села Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области призвали укрыться из-за очередного обстрела со стороны Украины. Об атаке предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Ведётся обстрел Грайворонский ГО, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", — сказано в сообщении управления.
Ранее украинские военные обстреляли село Козинка с помощью беспилотника. Повреждения тогда были зафиксированы в местном магазине: там выбиты стёкла, продавилась кровля. Никто не пострадал.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области