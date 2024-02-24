Украинский дрон сбит над Тульской областью, никто не пострадал
Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Тульской областью. На место падения обломков дрона выехали экстренные службы, сказано в заявлении регионального Министерства по безопасности.
"По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — отметили в ведомстве.
Напомним, что субботним вечером ВСУ уже предпринимали попытку атаковать территорию России, запустив БПЛА в направлении Брянской и Белгородской областей. Летательные аппараты самолётного типа были ликвидированы.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО ежесуточно уничтожают десятки украинских дронов. Также в перекрестье прицела зенитчиков попадают ракеты и реактивные снаряды ВСУ.
VK / Минобороны России