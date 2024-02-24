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23 февраля, 21:18

Украинский дрон сбит над Тульской областью, никто не пострадал

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Тульской областью. На место падения обломков дрона выехали экстренные службы, сказано в заявлении регионального Министерства по безопасности.

"По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — отметили в ведомстве.

Напомним, что субботним вечером ВСУ уже предпринимали попытку атаковать территорию России, запустив БПЛА в направлении Брянской и Белгородской областей. Летательные аппараты самолётного типа были ликвидированы.

Ракетная опасность объявлена в Курской области
Ракетная опасность объявлена в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО ежесуточно уничтожают десятки украинских дронов. Также в перекрестье прицела зенитчиков попадают ракеты и реактивные снаряды ВСУ.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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