Украинский дрон сбит над Тульской областью, никто не пострадал

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Тульской областью. На место падения обломков дрона выехали экстренные службы, сказано в заявлении регионального Министерства по безопасности.

"По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — отметили в ведомстве.

Напомним, что субботним вечером ВСУ уже предпринимали попытку атаковать территорию России, запустив БПЛА в направлении Брянской и Белгородской областей. Летательные аппараты самолётного типа были ликвидированы.