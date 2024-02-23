Ракетная опасность объявлена в Курской области
В Курской области запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", — посоветовал глава региона.
А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области. К счастью, никто не пострадал, были повреждены лишь трактор и автомобиль.
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t.me / Роман Старовойт