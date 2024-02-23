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23 февраля, 20:26

Ракетная опасность объявлена в Курской области

В Курской области запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", — посоветовал глава региона.

Силы ПВО отразили налёт дронов на Курск
Силы ПВО отразили налёт дронов на Курск

А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области. К счастью, никто не пострадал, были повреждены лишь трактор и автомобиль.

Обложка ©

t.me / Роман Старовойт

Артур Лапсаков
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