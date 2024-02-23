Силы ПВО отразили налёт дронов на Курск

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налёт беспилотников самолётного типа на Курскую область. Над регионом сбито два дрона, сообщает Минобороны РФ.

"Около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожено над территорией Курской области", — уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт со своей стороны рассказал землякам, что ПВО работала в небе над Курском, и призвал сохранять спокойствие.