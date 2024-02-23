Силы ПВО отразили налёт дронов на Курск
МО РФ: Средства ПВО уничтожили два БПЛА над территорией Курской области
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налёт беспилотников самолётного типа на Курскую область. Над регионом сбито два дрона, сообщает Минобороны РФ.
"Около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожено над территорией Курской области", — уточнили в оборонном ведомстве.
Губернатор Курской области Роман Старовойт со своей стороны рассказал землякам, что ПВО работала в небе над Курском, и призвал сохранять спокойствие.
А ранее силы ПВО России отразили атаку 33 беспилотников на российскую территорию. Над Брянской областью были сбиты 18 БПЛА, над Белгородской и Воронежской областями уничтожили по четыре дрона, один — над Курском и шесть — в Калужской области.
ТАСС / Николай Гынгазов