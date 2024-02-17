ВСУ с помощью дрона атаковали спиртзавод в Курской области

Украинская сторона с помощью дрона-камикадзе атаковала насосную станцию спиртзавода "Курскпродукт" в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне в шестом часу вечера. Беспилотник обстрелял насосную станцию предприятия возле села Попово-Лежачи Глушковского района, которое находится всего в двух с половиной километрах от государственной границы РФ. К счастью, никто не пострадал, были повреждены лишь трактор и автомобиль.

Спиртзавод был основан ещё в 1865 году. Предприятие воссоздали в 2010 году, оно получило название ООО "Курскпродукт". В настоящее время на заводе производят этиловый спирт из пищевого сырья сортов "люкс", "экстра", "высшей очистки".