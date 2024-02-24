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24 февраля, 17:58

В Минобороны сообщили о втором за день сбитом БПЛА ВСУ в Белгородской области

Российские силы ПВО пресекли вторую за день попытку киевского режима ударить по объектам, расположенным на территории России. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотник сбили над Белгородской областью.

"Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром 24 февраля жителей белгородского посёлка Козинка призвали спуститься в укрытия из-за очередных украинских атак. Днём в Минобороны уточнили, что силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в небе над регионом.

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Александра Мышляева
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