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24 февраля, 11:40

Российская ПВО перехватила за сутки авиабомбу JDAM и уничтожила 92 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за минувшие сутки авиационную бомбу JDAM и уничтожили 92 беспилотника ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сказано в сообщении Минобороны РФ о ходе СВО.

"В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 92 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Волноваха ДНР, Чубаревка Запорожской области, Новая Збурьевка и Новая Маячка Херсонской области", — уточнили в оборонном ведомстве.

Но это не все потери украинской армии за минувшие сутки — два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины не вернулись с боевых заданий в районе Ясенового и Селидова Донецкой Народной Республики. Оба борта сбиты российскими военными.

Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА
Власти Тульской области сообщили о третьем за сутки сбитом украинском БПЛА
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Андрей Бражников
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