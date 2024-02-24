Российская ПВО перехватила за сутки авиабомбу JDAM и уничтожила 92 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за минувшие сутки авиационную бомбу JDAM и уничтожили 92 беспилотника ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сказано в сообщении Минобороны РФ о ходе СВО.

"В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 92 украинских БПЛА, в том числе в районах населённых пунктов Волноваха ДНР, Чубаревка Запорожской области, Новая Збурьевка и Новая Маячка Херсонской области", — уточнили в оборонном ведомстве.