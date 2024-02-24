Регион

Уведомления отключены

24 февраля, 11:34

Сбито сразу два круживших над ДНР украинских истребителя МиГ-29

Российская ПВО сбила в ДНР два самолёта МиГ-29 Воздушных сил ВСУ

Два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины не вернулись с боевых заданий у сёл Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики. Оба борта сбиты в минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Ясеновое и Селидово сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины", отметили в Минобороны.

Армия России сбила истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ
Армия России сбила истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ

А ранее украинская авиация понесла значительные потери в зоне СВО. Российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров