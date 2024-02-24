Сбито сразу два круживших над ДНР украинских истребителя МиГ-29
Российская ПВО сбила в ДНР два самолёта МиГ-29 Воздушных сил ВСУ
Два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины не вернулись с боевых заданий у сёл Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики. Оба борта сбиты в минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Ясеновое и Селидово сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины", — отметили в Минобороны.
А ранее украинская авиация понесла значительные потери в зоне СВО. Российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников ВСУ.
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